Российские силы добились "небольшого прогресса, особенно в северной части Донбасса", заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга в четверг.

Его слова приводит CNN.

Кирби добавил, что этот небольшой прогресс не является тем прогрессом, которого, по мнению США, российские силы "ожидали достичь на данный момент" в регионе.

"В Донбассе мы все равно оцениваем, что украинцы оказывают очень жесткое сопротивление. И что россияне не добились того прогресса, на который, как мы полагаем, они рассчитывали. Но это не значит, что они не добились никакого прогресса", - сказал он.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.