В Пентагоне считают, что продвижение России на местах остается медленным и неравномерным в северной зоне ООС, при этом российские силы, похоже, действительно собираются вокруг Лимана юго-восточнее Изюма.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Минобороны США в ходе брифинга.

В Пентагоне заявили, что по мере движения на юг и юго-восток, войска РФ "продолжают сталкиваться с большей концентрацией украинских сил и более жестким сопротивлением, поэтому в целом они по-прежнему остаются в тупике".

На юге Украины никаких заметных изменений позиций РФ за последние 24 часа. "Никаких заметных изменений ни в Херсоне, ни в Мариуполе", - заявили в Пентагоне.

Также, по данным ведомства, большая часть ударов по-прежнему приходится на ООС и Мариуполь. Также совершаются ракетные обстрелы критической инфраструктуры.

Напомним, в ходе этого же брифинга представитель Минобороны США заявил, что российские войска хотят захватить Харьков.

Кроме того, он сказал, что в Мариуполе остаются около 2000 российских военнослужащих.

Также Кирби прокомментировал массированные ракетные удары по украинским железным дорогам, нанесенные 3 мая.