В Пентагоне заявили, что не видели свидетельств отправки вооружений в РФ из других государств или попыток России получить такую помощь.

Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Я не видел никаких свидетельств того, что они получали внешнюю военную помощь от третьих стран. Я просто не видел никаких признаков того, что они пытаются использовать внешние источники в других правительствах или других государствах", - сказал Кирби.

По его словам, Россия сконцентрировала "огромную боевую мощь" у границ Украины перед 24 февраля.

"У них еще остается много этих сил", - заявил Кирби.

Кирби также отметил, что Соединенные Штаты в настоящее время не видят со стороны России интереса к контактам между руководителями оборонных ведомств.

"Прошло много недель с тех пор, как мы пытались связаться с министром Шойгу. Россияне не проявляют большого интереса к этому разговору", - сообщил он.

В свою очередь, постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что американская сторона в настоящее время не видит, чтобы Китай оказывал России помощь на Украине.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.