Президент РФ Владимир Путин заявил, что мирные переговоры с Украиной являются фактически приостановленными Киевом.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом Финляндии.

"Лидеры также обсудили ситуацию на Украине. Владимир Путин, в частности, поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, фактически приостановленного Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьёзном и конструктивном диалоге", - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "с каждой новой Бучей" теряет интерес к переговорам с Москвой.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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