Советник главы МВД Виктор Андрусив предлагает легализовать выезд мужчин призывного возрасти из воюющей Украины в обмен на внесение ими страхового взноса, например 3-5 тысяч долларов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Относительно выезда мужчин за границу. Да, к сожалению, война надолго. И нам нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда это не запретить или разрешить. Это вопрос, как уезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например 3-5 тысяч долларов, и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Многие годы именно средства заробитчан спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно", - пишет Андрусив.

Ранее мы писали, что Зеленский не будет отменять запрет на выезд из Украины мужчинам призывного возраста. Однако Кабмин все же разрешил выезд за границу во время войны трем категориям мужчин.

Также мы сообщали, что на Закарпатье задержали мужчину, который переправил военнообязанного в Словакию на квадроцикле.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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