В четверг Верховная Рада Украины приняла законопроект №7189 об ограничении публикации военной информации.

О его подписании сообщает официальный портал Верховной Рады Украины.

Отныне запрещены к публикации в открытом доступе данные о:

ракетах, которые летят или их попаданиях;

названиях улиц, остановках транспорта, магазинах, заводах;

перемещениях украинских военных, военные объекты;

работе противовоздушной обороны;

местах обстрела или попадание снаряда;

адресах, визуальных ориентирах или координатах боев;

номерах автомобилей, бронетехники;

потерпевших или погибших (кроме официальных данных).

Если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ или Минобороны, или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров - закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

За распространение информации о перемещении, движении или размещении ВСУ, или военных формирований при возможности их идентифицировать на местности - лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Если же суд докажет, что указанные преступления совершены по корыстным мотивам и по предварительному сговору - срок может увеличиться до 8-12 лет.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины проголосовала за отмену таможенных сборов и НДС со всего импорта, который ввозится предприятиями.

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