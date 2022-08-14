Многие западные бренды, покинувшие украинский рынок после начала войны, вернутся сюда еще до конца года.

Так считает глава Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин.

"Кроме Макдональдса, в Украине уже открылись много других брендов, которые, возможно, сделали это не так громко. В начале июля открылся Adidas, и это осталось без внимания СМИ. Также добавлю, что не так много брендов еще не возобновили свою работу: польские, турецкие бренды уже вернулись на рынок Украины", - заявил Гаврюшин.

Последние большие компании, по его оценке, которые еще не работают в Украине - бренды компании Ditex (Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, H&M). Для них очень важен вопрос безопасности сотрудников, поэтому они все еще не здесь. Но Максим Гаврюшин уверен, что их возвращение вскоре случится.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сеть ресторанов McDonald's приняла решение возобновить работу части своих ресторанов в Украине. Начнут открывать с Киева. Потом - на западе Украине. Кулеба уточнил, что процесс открытия ресторанов займёт некоторое время.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве объявил о своем открытии ТРЦ "Ретровиль", практически уничтоженный мартовскими обстрелами. С 29 июля в нем возобновили работу более 50 магазинов и заведений. Среди них - магазины одежды и белья, косметики, ювелирных украшений, кафе и рестораны.