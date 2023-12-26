Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ошибался, когда думал, что большие потери остановят вторжение РФ.

В этом он признался на брифинге 26 декабря.

"Что касается Российской Федерации, то это была одна из моих главных ошибок, которую я считал, что такое количество потерь, которое мы нанесли противнику, их может остановить. Такое количество потерь остановило бы любую страну, но не Российскую Федерацию. К сожалению, такое отношение Российской Федерации к собственным людям", – сказал главком.

Залужный отметил, что теперь ему трудно спрогнозировать, какие потери вынудят РФ остановиться.

"Я считаю, что необходимо это делать постоянно и вплоть до того момента, пока война не закончится и Россия не откажется от ведения боевых действий против нас", - добавил главком.

Эту же мысль Залужный уже высказывал в своей статье для британского журнала The Economist. Тогда он сообщил, что РФ потеряла 150 тысяч военных погибшими. В то же время Генштаб ВСУ заявляет, что на сегодняшний день потери РФ в живой силе составили 354 950 человек.

Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил о многочисленных атаках россиян в районе Синьковки под Купянском, а также более чем 30 штурмах в районе Авдеевки. Сообщается, что они были отбиты. В РФ министр обороны Шойгу заявил Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области. В ВСУ опровергают заявление Шойгу.

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