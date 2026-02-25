Сотрудники ТЦК нарушают правила использования бодикамер. Суды начали их за это штрафовать
Во время уличного оповещения группы военкомов нарушают установленные законом нормы использования нательных камер.
Это стало ясно из выступления начальника Днепропетровского областного ТЦК и СП Алексея Дубовика на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нарушений в сфере обороны и антикоррупционного законодательства. Дубовика вызвали на комиссию из-за убийства Олега Лесина военкомами в Днепре.
По его словам, в момент его задержания на всю группу оповещения, включавшую трех сотрудников ТЦК и одного полицейского, была лишь одна нательная камера. Ее уже изъяли для проведения следственных действий.
Он добавил, что три военкома задержаны, "а работник Нацполиции где-то потом пропал".
Также Дубовик привел статистику, согласно которой в Днепропетровской области за прошлый год было 17 нападений на сотрудников территориальных центров комплектования. Восемь военных получили ножевые и огнестрельные ранения.
Что касается нательных камер, "Суспильне" сообщило еще об одном свидетельстве того, что далеко не все сотрудники ТЦК их используют. В Полтавской области на 17 тысяч гривен оштрафовали военкома, который был ответственен за учет и хранение нагрудных видеокамер и карт памяти. Сотрудник ТЦК выдавал только одну камеру вместо необходимого для оповещения граждан количества и не хранил часть видеозаписей. Последние записи были датированы 9 ноября 2025 года.
Также военных из групп оповещения не научили должным образом пользоваться бодикамерами.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец еще в ноябре говорил, что военкомы часто не берут или не включают бодикамеры.
Хотя работников ТЦК обязали носить бодикамеры с 1 сентября. Отметим, что ТЦК практически никогда не публикуют видео с этих камер, когда СМИ пишут об очередном скандале с мобилизацией.