Во время уличного оповещения группы военкомов нарушают установленные законом нормы использования нательных камер.

Это стало ясно из выступления начальника Днепропетровского областного ТЦК и СП Алексея Дубовика на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нарушений в сфере обороны и антикоррупционного законодательства. Дубовика вызвали на комиссию из-за убийства Олега Лесина военкомами в Днепре.

По его словам, в момент его задержания на всю группу оповещения, включавшую трех сотрудников ТЦК и одного полицейского, была лишь одна нательная камера. Ее уже изъяли для проведения следственных действий.

Он добавил, что три военкома задержаны, "а работник Нацполиции где-то потом пропал".

Также Дубовик привел статистику, согласно которой в Днепропетровской области за прошлый год было 17 нападений на сотрудников территориальных центров комплектования. Восемь военных получили ножевые и огнестрельные ранения.

Что касается нательных камер, "Суспильне" сообщило еще об одном свидетельстве того, что далеко не все сотрудники ТЦК их используют. В Полтавской области на 17 тысяч гривен оштрафовали военкома, который был ответственен за учет и хранение нагрудных видеокамер и карт памяти. Сотрудник ТЦК выдавал только одну камеру вместо необходимого для оповещения граждан количества и не хранил часть видеозаписей. Последние записи были датированы 9 ноября 2025 года.

Также военных из групп оповещения не научили должным образом пользоваться бодикамерами.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец еще в ноябре говорил, что военкомы часто не берут или не включают бодикамеры.

Хотя работников ТЦК обязали носить бодикамеры с 1 сентября. Отметим, что ТЦК практически никогда не публикуют видео с этих камер, когда СМИ пишут об очередном скандале с мобилизацией.