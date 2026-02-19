На фоне девальвации нацвалюты и низких ставок украинские вкладчики в начале года резко утратили интерес к гривневым вкладам.

Национальный банк Украины опубликовал отчет за январь 2026 года, из которого видно, что в прошлом месяце накопления бизнеса в гривне сократились на 5,5% (до 1,26 трлн грн), а населения — почти не выросли (держатся на 940 млрд грн), в отличии от предыдущих месяцев, когда прирастали по 1,5-2% и на 18,4% по итогам всего 2025 года.

Зато физические лица нарастили в январе-2026 банковские вложения в инвалюте на 1,2% (до $10,9 млрд).

Опрошенные "Страной" банкиры объяснили это несколькими факторами:

1. Девальвацией гривны: официальный курс доллара с 31 декабря 2025 года по сегодняшний момент подскочил почти на гривню - с 42,3878 грн/$ до 43,2920 грн/$ (на 2,1%).

2. Снижение депозитных ставок по гривневым вкладам: с начала февраля средние доходности по вложениям физлиц потеряли 0,07-0,09% — достигли 13,41% годовых по 3-месячным депозитам и 13,74% годовых по 12-месячным. Это до уплаты налогов. А после налогообложения человеку оставят лишь 10,3-10,6% годовых.

3. Высокой реальной инфляцией (оценивается в 25-30%), которая серьезно отличается от номинальной официальной, которую Госстат в январе-2026 заявил в годовом выражении на уровне 7,4%.

"Чиновники рисуют свою нереальную инфляцию для отчетов, а люди живут реальной жизнью. Потому понимают, что ценники прибавляют не 7,4%, а больше. Потому им выгоднее вкладываться даже не банковские депозиты, а в товары - самое выгодное сейчас покупать впрок всевозможную энергетическую технику под будущую перепродажу, где можно зарабатывать не меньше 30%. В банках столько не предложат. Или же сидеть в долларе/евро, поскольку валютные депозиты по крайней мере не обесценятся в отличии от гривневых, за которые в магазинах можно купить все меньше. Гривна преимущественно остается не на депозитах, а на карточных счетах (там доминируют зарплатные карты): порядка 67-68% вкладов населения на карточках, где деньги можно снять в любой момент, и лишь треть в классических депозитах под конкретный срок. Что говорит о невысоком доверии не только к банкам, но и к гривне, а еще о необходимости оперативного доступа к накоплениям", - рассказал "Стране" директор казначейства крупного банка.

При этом финансисты не ожидают быстрого улучшения ситуации и притока сбережений на гривневые депозиты. По крайней мере до продолжительной фиксации валютного курса гривны к доллару и евро, и до закрепления депозитных ставок.

"Ставки по депозитам населения могут продолжить проседать и потерять еще 0,3-0,4% в ответ на недавнее снижение Нацбанком учетной ставки с 15,5% до 15% годовых. Это нормальная реакция рынка, и вкладчики будут также плохо отзываться на это. А еще им очень не нравится удорожание доллара и евро, на фоне которых чуть ли каждый пытается на всякий случай прикупить инвалюты с зарплаты, а не открыть гривневый депозит", - отметил в беседе со "Страной" зампредседателя банка с иностранным капиталом.

Напомним, Нацбанк опустил ставку, ухудшив прогноз по росту экономики. Что это значит для курса гривны и депозитных ставок мы писали в отдельном материале.