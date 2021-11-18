Украинские следственные органы изучат материалы, обнародованные британским агентством Bellingcat по результатам расследования истории с "вагнеровцами".

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, пишет "Интерфакс-Украина".

"Расследование есть, оно проводится, какие еще будут допросы проводиться следствием, думаю, лучше вам спросить непосредственно в ГБР. Мы достаточно большой перечень прописали в наших прокурорских указаниях", - сказала она, отвечая на вопрос о том, будут ли украинские правоохранительные органы изучать материалы расследования в рамках уголовного дела и будет ли повторно допрошен глава Офиса президента Андрей Ермак, который фигурирует в отчете Bellingcat.

Также она добавила, что все материалы расследования, которые проводят журналисты, Офисом генерального прокурора всегда тщательно изучаются и приобщаются к делу.

"Поэтому будут изучаться, будут приобщаться", - добавила Венедиктова.

Напомним, 15 ноября вышел первый официальный отчет следственной комиссии Верховной Рады о "вагнеровцах". Его зачитала глава комиссии - депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. "Страна" ранее подробно проанализировала этот отчет.

Также мы писали, что 16 ноября Bellingcat опубликовало полную версию расследования по истории с "вагнеровцами".

В тексте расследования организации Bellingcat по делу "вагнеровцов" говорится о том, почему операция провалилась. Эта часть выписана на основании показаний бывшего главы разведки Василия Бурбы, из которых выходит, что распоряжение об отмене операции отдал Ермак.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал расследование Bellingcat о спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси и заявил, что "Ермак не отвечал за какие-либо планы разведки".