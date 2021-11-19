Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований проверяют, откуда у ведущей "5 канала" Янины Соколовой документы о подготовке украинскими спецслужбами операции с "вагнеровцами". Ведущая опубликовала их в Фейсбуке 19 ноября.

Как сказала спикер ГБР в видеоролике, ведомство изучит источники утечки документов о деятельности спецслужб.

"В сети интернет 18 ноября 2021 г. опубликованы документы, содержащие сведения о планировании и выполнении Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и Службой безопасности Украины мероприятий, связанных с организацией задержания на территории Украины боевиков ЧВК "Вагнер". В рамках открытого уголовного производства будет проведена проверка подлинности этих документов, а также установлены военнослужащие, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке", - сказала спикер ГБР.

Она добавила, что производство открыто по части 1 статьи 328 УК Украины (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

Сейчас тему "вагнеровцев" широко обсуждают, так как 17 ноября Bellingcat опубликовал расследование, касающейся подготовки задержания членов ЧВК украинскими спецслужбами.

В расследовании сказано, что по сути Владимир Зеленский одобрил акт воздушного пиратства - посадку обманом самолёта в Киеве.