Львовским журналистам запретили смотреть в окна во время официального визита первой леди Украины Елены Зеленской, чтоб не стать мишенью для снайперов.

Об этом сообщил местный журналист Василий Терещук в своем Facebook.

По его словам, в редакции, где он работает, вошли полиции Львова и предупредили, чтобы журналисты не выглядывали в окна, поскольку в город приехала супруга президента Украины.

"Только что в нашу редакцию пришли работники львовской полиции. Они предупредили нас, чтобы мы не выглядывали в окна, потому что приехала госпожа Зеленская. В связи с этим на крышах сидят снайперы и они будут стрелять, если мы проигнорируем предупреждение, - процитировал Василий Терещук полицейских.

Он также добавил, что "такого не было даже при Яныке".

"Приветствуем госпожу Зеленскую во Львове. Надеемся, что она покинет город как можно быстрее", - подытожил журналист.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Китае 21 сентября текущего года торжественно открылся ХІ Пекинский международный кинофестиваль, основная тема которого - 100-летие Компартии КНР. На церемонии открытия с видеообращением выступила почетная гостья мероприятия - Елена Зеленская.

Кроме того, мы также сообщали, что 31 октября Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в Великобританию, где принял участие в Конференции ООН по изменению климата COP26, которая состоялась в городе Глазго этого года.