Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Кремль не станет разрушать Минские соглашения и будет настаивать на их незыблемости. В случае, если их захочет разрушить кто-то другой - пусть пеняет на себя.

Об этом глава МИД РФ сказал в интервью для "Соловьев Live".

"Нам надо жестко настаивать на незыблемости Минских договоренностей", - считает Лавров.

Кроме того, он добавил, что Москва, со своей стороны, не собирается разрушать Минские договоренности. Если это решит сделать кто-либо другой, то, по словам Лаврова, пусть потом пеняет на себя.

"Мы в этом не заинтересованы и мы не будем их (Минские договоренности - Ред.) рушить. Но если их разрушит кто-то ещё, пусть пеняет на себя", - заявил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак передали России и Западу документ "10 шагов по Донбассу". Киев, если верить этому документу, обещает принять все законы, необходимые для реализации политической части Минских соглашений.

Что Зеленский и Ермак предложили по Донбассу и примет ли это Москва, подробно проанализировала "Страна".