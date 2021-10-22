В пятницу, 22 октября, в Киеве состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Совет соберется в 16:30 по киевскому времени.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО на своей странице в Fаcebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 22 октября 2021 в 16:30 в Киеве заседания СНБО Украины (Офис Президента Украины)", - говорится в сообщении.

По некоторым данным тематика заседания СНБО может включать энергетические вопросы и проблемы экологии.

Напомним, на прошлом заседании, которое состоялось в минувшую пятницу, СНБО ввел санкции против компании Mere, которая планировала открыть в Украине сеть магазинов.

Вместе с тем, СНБО не обсуждал цены на газ и отопительный сезон, хотя все ожидали, что этот вопрос будет одним из главных.

Также "Страна" рассказывала, что по данным нашего источника, Офис президента готовит предложение "контрабандистам" по выводу их из-под санкций СНБО. Собеседник говорит, что говорит, что суть схемы в следующем: участникам списка будет предложено принять участие в заявленной властями амнистии капитала.