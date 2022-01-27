Спустя девять месяцев после серьезного обострения ситуации на границе Киргизии и Таджикистана там снова неспокойно. 27 января произошла перестрелка между военнослужащими стран.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничную службу киргизского государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

По информации ГКНБ Киргизии, конфликт между представителями двух государств начался в местности Торт-Кочо на одном из участков автодороги Баткен - Исфана, где сотрудники погранвойск Таджикистана "в одностороннем порядке перекрыли участок дороги. Инцидент сначала удалось уладить, однако впоследствии он вспыхнул с новой силой.

Как рассказала киргизская сторона, обстановка ухудшилась в связи с "применением таджикской стороной оружия" против киргизских пограничников. Погранслужба ГКНБ также утверждает, что таджикские военнослужащие применяют в перестрелке на границе минометы и гранатометы.

"Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы", - сказано в сообщении.

В погранслужбе Киргизии заявили о четырех раненых после перестрелки. Таджикская сторона сообщает о 11 раненых у себя.

Журналисты пишут, что Таджикистан стягивает технику и военных к границе, в то время как жители расположенных на границе киргизских населенных пунктов начали покидать свои дома. В первую очередь из расположенных в зоне конфликта населенных пунктов в безопасные места вывозят женщин, детей и стариков.

На место конфликта выехало начальство управления погранслужбы ГКНБ по Баткенской области. Пограничные подразделения, дислоцированные на участке границы в Баткенской области, переведены на усиленный режим несения службы.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 950 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Переговорный процесс по демаркации и делимитации активизировался в 2002 году, и с тех пор состоялось почти две сотни заседаний комиссий и рабочих групп. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 550 км линии прохождения рубежа. Однако до сих пор на границе двух стран иногда возникают конфликты между местными жителями, которые нередко сопровождаются перестрелками.

Так, в конце апреля 2021 года на границе между военными двух стран началась перестрелка. В результате 13 человек погибли, 134 человека были ранены.

На следующий день страны договорились отвести войска от границы и четко ее обозначить.