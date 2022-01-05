Во Франции, где в канун Нового года на парижан вновь надели маски, глава государства Эмманюэль Макрон заявил, что его Covid-стратегия заключается в том, чтобы "разозлить" французов, которые не привились против коронавирусной инфекции. Тем, кто не вакцинировался, будут продолжать усложнять повседневную жизнь, ограничивая их возможности посещать общественные места.

Об этом глава Франции заявил в интервью газете "Le Parisien".

"Я не собираюсь злить французов. Но что касается непривитых, я очень хочу их разозлить. И мы будем делать это до конца. Это стратегия", - сказал президент.

Между тем, в то время, когда Макрон открыто заявил о своих плана, парламент Франции обсуждал новый законопроект, принятие которого будет предусматривать правила, согласно которым только полностью вакцинированные - а не те, у кого отрицательный тест на Cоvid - будут иметь право на получение сертификата со следующего месяца.

Сертификат, который ввели этим летом во Франции, необходим для доступа в закрытые общественные места, такие как кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, концертные площадки и спортивные центры, а также для посадки на поезда дальнего следования и самолеты.

"В демократии злейшие враги - ложь и глупость. Мы оказываем давление на непривитых, максимально ограничивая их доступ к общественной деятельности", сказал Макрон.

По его словам, во Франции привиты почти 90% населения, которые имеют право на вакцинацию, и "сопротивляется лишь очень незначительное меньшинство"

Макрон также добавил, что он "не собирается сажать в тюрьму или насильственно проводить их вакцинацию"

Поэтому, по его словам, "мы должны им сказать: с 15 января вы больше не сможете ходить в ресторан. Вы больше не сможете пойти на кофе, вы больше не сможете пойти в театр. Вы больше не сможете пойти в кино".

Подводя черту в вопросе о вакцинации, Макрон подытожил: "когда мои свободы угрожают свободе других, я становлюсь безответственным. Кто-то безответственный не является гражданином".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что власти Франции обяжут детей от шести лет носить маски в общественных местах. Такие меры вводятся из-за стремительного распространения штамма "омикрон" в стране.

Кроме того, мы также писали, что во Франции зафиксировали новый штамм коронавируса B.1.640.2, который также называют "IHU". Им заразились уже 12 человек.