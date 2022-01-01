Власти Франции обяжут детей от шести лет носить маски в общественных местах. Такие меры вводятся из-за стремительного распространения штамма "омикрон" в стране.

Об этом сказано в постановлении французского правительства.

Согласно постановлению правительства, носить маску дети должны в общественных учреждениях, храмах, заведениях общепита, транспорте, крытых рынках, на спортплощадках и вокзалах.

Новые ограничительные меры вступят в силу 3 января. До этого дня маску во Франции должны надевать только дети старше 10 лет.

За последние сутки во Франции выявили более 230 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Напомним, как писала "Страна", с 31 декабря в Париже вернули правило ношения защитных масок на улицах.

Кроме того, мы рассказывали, что Италия ужесточила карантин для невакцинированных граждан после рекордного роста заражений коронавирусом. С 10 января непривитые люди не смогут воспользоваться услугами отелей, конгресс-центров, местного и междугороднего общественного транспорта, горнолыжных подъемников и фестивалей.

Ранее "Страна" также сообщала, что в ВОЗ объявили, когда закончится острая фаза пандемии коронавируса. По словам главы ВОЗ, острый период пандемии коронавируса может завершиться ориентировочно в 2022 году.