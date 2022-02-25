Государственная инспекция ядерного регулирования сообщила о превышении уровня гамма-излучения в Чернобыльской зоне отчуждения из-за движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения.

Об этом сказано в заявлении службы в Facebook.

"Как сообщалось ранее, зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения в зоне отчуждения. Такие колебания показателей датчиков Аскро специалисты Экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы вследствие движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли", - говорится в сообщении.

Одновременно с этим Минобороны России сообщает, что радиоактивный фон в районе Чернобыльской АЭС в норме, а персонал продолжает обслуживать объекты в штатном режиме. Об этом со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова пишут "Известия".

Напомним, 24 февраля российские войска зашли в Чернобыльскую зону, бои шли около ЧАЭС.

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