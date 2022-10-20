Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что финансовые потребности Украины до конца года практически удовлетворены, но ее восстановление станет "задачей поколений".

Об этом пишет Spiegel.

По словам Шольца, страны "Большой семерки" готовы дать Украине долгосрочные обещания в области безопасности.

Немецкий канцлер также затронул тему энергетического кризиса. Он считает, что политическое решение о введении потолка цен на энергоносители всегда таит в себе риски и может привести к сокращению поставок газа в Европу.

При этом он заявил, что Германия уже освободилась от зависимости в поставках российских энергоносителей.

Также Берлин тесно сотрудничает с Данией и Швецией по расследованию диверсии на "Северных потоках".

Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюз решил отложить введение потолка цен на газ из-за политических разногласий. Вместо этого Еврокомиссия намерена предложить странам ЕС закупать газ более скоординировано, чтобы иметь дополнительные рычаги влияния в переговорах с мировыми поставщиками и запустить новый индекс сжиженного природного газа.

При этом Россия как поставщик уже не будет принимать участия в долгосрочных сделках.

Что касается аварии на газопроводах, то европейское следствие уже официально объявило причиной инцидента на "Северных потоках" взрывы.