Евросоюз решил пока воздержаться от введения потолка цен на газ из-за политических разногласий и опасений по поводу безопасности поставок. Окончательный проект решения энергетического кризиса может быть представлен уже сегодня.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, Еврокомиссия намерена предложить странам ЕС закупать газ более скоординировано, чтобы иметь дополнительные рычаги влияния в переговорах с мировыми поставщиками и запустить новый индекс сжиженного природного газа.

ЕК хочет сформировать европейский консорциум для заключения долгосрочных контрактов. Россия как поставщик не будет принимать участия в сделках.

При этом Брюссель не отказался окончательно от идеи потолка цен на газ и пытается добиться от национальных правительств разрешения выставлять его в определенных крайних случаях.

Также странам ЕС предложат инструменты компенсации издержек от энергетического кризиса для компаний и домохозяйств общим объемом до 40 миллиардов евро.

План ЕК будет обсуждаться лидерами стран ЕС на саммите 20-21 октября в Брюсселе.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ не будет поставлять нефть и газ странам, которые введут на них потолок цен.

Отметим, что накануне Bloomberg сообщал, что Китай прекращает перепродажу СПГ в Европу и Азию, чтобы запастись газом к зиме. Это может усугубить энергетический кризис в регионе.