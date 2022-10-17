Россия не будет продавать свою нефть по зафиксированной Западом цене, потому что для Москвы это политический вопрос.

Об этом пишет нефтяной аналитик Bloomberg Джулиан Ли.

Так он прокомментировал американскую идею "потолка цен" на нефть.

"Я не верю, что хоть один баррель российской нефти будет продаваться по фиксированной цене", - написал эксперт.

"Кремль сделает ставку на то, что остановка сибирских нефтяных насосов ударит по покупателям больше, чем по России, - расчет, который он уже сделал для природного газа", - считает автор.

Поэтому в ближайшие недели перед введением нефтяного эмбарго ЕС мир ждут большие колебания цен на нефть, считает Ли.

"Не ожидайте, что рынки тихо соскользнут в зиму", - предупредил он.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ "не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть". Он уверен, что ограничения приведут к дефициту, а "никакие финансовые интервенции и распечатывание нефтяных резервов не исправят последствия" введения потолка цен.

Ранее мы писали, что в США заявили, что цена российской нефти в рамках планируемого потолка цен пока окончательно не определена, прорабатываются детали.

Также "Страна" рассказывала, что глава российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что введение Западом ограничений цен на газ нарушит условия действующих контрактов. По его словам, это приведет к прекращению поставок газа.