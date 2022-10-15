Еврокомиссия в ближайшие недели представит план финансирования Украины.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис по итогам встречи с министром финансов Украины Сергеем Марченко и президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером на встрече в Вашингтоне.

"Еврокомиссия представит конкретный план в ближайшие недели", – написал он в twitter.

По его словам, ЕС тесно сотрудничает с финансовыми учреждениями, чтобы предоставить Украине предсказуемое финансирование.

Домбровскис отметил, что цена войны растет по мере эскалации агрессии со стороны России.

"Таким образом, потребности Украины в финансировании тоже растут. Нам следует рассмотреть более стратегический/льготный план финансирования для обеспечения экономической стабильности Украины. Члены G7 помогают поддерживать Украину, теперь должны активизироваться и другие", – добавил он.

По словам вице-президента Еврокомиссии, очень важно, что западный демократический мир продолжает быть единым и оказывать всю необходимую поддержку Украине, а также давление на агрессора-Россию санкциями. Домбровскис добавил, что его встречи в Вашингтоне с представителями разных стран, а также с международными и европейскими финансовыми институтами подтверждают готовность держать этот курс.

"Сейчас мы работаем в Европейском Союзе над тем, чтобы обеспечить стабильное и предсказуемое финансирование ЕС Украине в течение следующего года, а затем также переход к делу послевоенного восстановления. И мы делаем это в тесном сотрудничестве также с европейскими финансовыми институтами, Европейским инвестиционным банком, и предоставляем гарантии от ЕС, чтобы Европейский инвестиционный банк мог продолжать поддерживать Украину", – отметил вице-президент Еврокомиссии.

Как сообщала "Страна", проект госбюджета Украины на 2023 год предполагает $37,9 млрд внешнего финансирования дефицита и $13,6 млрд – на восстановление. Наибольший вклад - $18 млрд и $6,5 млрд – внесут США через USAID.

Напомним, Евросоюз выделит Украине одобренные 5 млрд евро макрофинансовой помощи траншами в октябре, ноябре и декабре.

В Еврокомиссии планируют предоставить Украине около 1,5 млрд евро бюджетной поддержки ежемесячно.

Тем временем война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.