В парламентской фракции "Слуга народа" считают нынешнюю повестку дня Верховной Рады нелегитимной, поскольку спикер парламента не собрал Согласительный совет для ее принятия. В качестве альтернативы фракция предлагает рассмотреть вопросы, которые не требуют включения в повестку дня.

Об этом сообщает спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук в своем Тelegram-канале.

Во фракции сочли повестку дня нелегитимной из-за того, что спикер не собрал согласительный совет для ее принятия. При этом заявление о необходимых трех днях для технической подготовки Согласительного совета Палийчук назвала "затягиванием времени".

Однако в "Слуге народа" предложили альтернативный вариант, для которого не нужно предварительно утверждение - рассмотреть вопросы, которые не требуют включения в повестку. В частности, постановления связанные с переименованием населенных пунктов, изменением административных границ и проведением выборов.

Кроме того, сегодня намереваются рассмотреть вопрос о том, кто вместо Дмитрия Разумкова будет вести заседания. Предполагается, что это будет нардеп от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев.

"Ожидаем, что сегодня оппозиция будет пытаться блокировать нашу работу и не оставит попыток отозвать председательствующего на заседании Совета. Все эти вопросы мы будем рассматривать исключительно в пределах регламента ВР", - сказано в сообщении.

Напомним, 5 октября Разумкова на два дня отстранили от ведения заседаний Рады.

Также сообщалось, что Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ в Раде.