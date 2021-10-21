Минздрав рекомендовал медикам прибегать к минимальному интервалу при введении вакцин и разливать один флакон вакцины AstraZeneca на пять доз (учитывая, что флакон рассчитан на 10 доз) для увеличения темпов вакцинации

Об этом говорится в письме главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, адресованного руководителям областных администраций и КГГА.

В письме констатируется снижение темпов вакцинации на протяжение последних шести недель. Учитывая это, Минздрав призывает принять меры, в частности, верифицировать в областях целевые группы для вакцинации (медики, учителя, люди старшего возраста) и уменьшить интервал между вакцинами.

"МОЗ рекомендует использовать минимальный интервал между введением доз вакцины, в соответствии с инструкцией изготовителя и разрешен разлив 5 доз из одного флакона вакцины AstraZeneca для обеспечения доступа к вакцинам, несмотря на 10-дозность флакона", - говорится в письме.

То есть, 5 доз в таком случае придётся выбросить.

Напомним, в Раде поддержали выделение Минкульту 25 миллионов на пропаганду вакцинации от коронавируса.

Также сообщалось, что французская компания анонсировала появление на рынке своей вакцины от Covid-19.