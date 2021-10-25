С 8 ноября вводятся новые правила въезда в США. У иностранцев, отправляющихся в страну по неиммиграционным визам, будут требовать при посадке на рейс предъявить справку о вакцинации против коронавируса. При этом можно быть привитым препаратами, одобренными в США или Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента.



"С 8 ноября 2021 года все неиммигранты, неграждане, путешествующие по воздуху в США, должны быть полностью вакцинированы и предоставить доказательство этого статуса перед посадкой на борт самолета в США", - сказано на сайте ведомства.



Упомянутое правило не распространяется на детей до 18 лет, людей с медицинскими противопоказаниями к вакцинации и очень ограниченный круг гуманитарных исключений.



Полностью привитыми считаются те, кто сделал последнюю прививку минимум за две недели до рейса, если речь идет о двухкомпонентной одобренной вакцине, уточнили в Госдепе.

Как писала "Страна", введение новых правил анонсировал еще на прошлой неделе пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Мы также рассказывали, что Украину оставят в зеленом ковид-списке Евросоюза еще на неделю, хотя собирались исключить ее в минувшую пятницу.