После бурных обсуждений украинцами приказа Минобороны, который обязывает женщин более 100 профессий встать на военный учет, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный попытался успокоить общественность и заявил, что речь не идет о призыве или обязательной мобилизации.

Об этом он написал в Facebook.

"Хочу успокоить согражданок. Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию. Во-вторых, готовится такой порядок постановки на военный учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимальное количество процедур. Государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место. Это касается также и мужчин – цифровизация должна модернизировать военный учет в целом", - пишет он.

По словам Залужного, в течение следующего года все соответствующие процедуры будут "откалиброваны" так, чтобы для украинок, чьи специальности есть в перечне, и их работодателей, процесс постановки на учет был максимально комфортным.

Также власти планируют ввести переходную норму, которая касается собраний (учений) военнообязанных, а именно: на учения женщины будут отбывать исключительно по желанию.

"Со взятием на военный учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет! Единственное – Вооруженные силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал. Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в Вооруженных силах Украины, во избежание лишних процедур при занимании должности по своей специальности", - объяснил Залужный.

Ранее мы писали о том, что новые нормы о военном учете в Украине распространяются также на беременных и женщин с малолетними детьми.

Кроме этого, на сайте президента Украины появилась петиция с требованием к Владимиру Зеленскому отменить приказ Минобороны о постановке женщин на военный учёт. За три дня она набрала почти 6 тысяч голосов.