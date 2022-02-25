В Украине на второй день войны с войсками России, целый ряд информационных ресурсов написал, что мэр Киева Виталий Кличко заявил о серии взрывов на ТЭЦ-6, что привело к путанице в медиа и даже заявлениях об уничтожении важного объекта. Эти сообщения не подтверждаются.

"Пять взрывов в районе ТЭЦ-6. Все обстоятельства выясняются, но все сделано, чтоб посеять панику или уничтожить инфраструктуру города", - так дословно звучит цитата из обращения мэра украинской столицы.

Также не подтверждают заявления об уничтожении Киевской ТЭЦ-6 и в ГосЧС. Здесь заявляют, что со стороны ТЭЦ-6 велась стрельба украинской крупнокалиберной артиллерией (Пионами). Эти выстрелы видимо люди и слышали.

Как писала "Страна", 24 февраля Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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