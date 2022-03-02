Представитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что российская делегация прибыла на переговоры в Беловежскую пущу, а украинская - выехала из Киева и будет на месте завтра с утра.

Также он сказал, что на переговорах среди прочего будет обсуждаться прекращение огня. Мединский также сказал, что во время первых переговоров 28 февраля стороны озвучили свои позиции и предложения.

"По ряду предложений мы в общем-то нашли взаимопонимание за столом переговоров. Но однако по некоторым, наиболее принципиальным, это было вполне ожидаемо, украинская сторона взяла время на размышление и консультации с Киевом", - рассказал Владимир Мединский.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, что во время второго раунда переговоров Россия готова обсуждать гарантии безопасности.

Как писала "Страна", в Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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