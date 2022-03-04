Фейсбук несколько часов не открывается у многих провайдеров в России. Официально в реестре сайтов к блокировке его нет. Но слухи о том, что его должны отключить ходят в последнюю неделю очень упорные.

Между тем, вчера, 2 марта, мы сообщали о том, что для граждан Украины заблокировали доступ ко всем аккаунтам российских блогеров и музыкантов в Instagram.

Также сообщалось о том, что Apple приостановила продажи своей техники на официальном сайте в России. После выбора товара невозможно заказать доставку. Такая же ситуация с официальном сайтом Nike - сделать заказ в РФ нельзя. Соответствующие сообщения появились на их сайтах.

В Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Сегодня в Бресткой области проходят мирные переговоры Украины и России. Максимально оперативно о результатах — в нашем онлайне. Там приводятся все главные новости, которые происходят сейчас.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".