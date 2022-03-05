Телекомпания CNN объявила о приостановке работы в России. Также работу в РФ приостановило информационное агентство Bloomberg.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы с большим сожалением приняли решение временно приостановить сбор новостей внутри России. Изменение Уголовного кодекса, которое, кажется, призвано приравнять любого независимого репортера к преступнику, делает невозможным сохранение какого-либо подобия нормальной журналистики внутри страны", - сказал главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт.

Напомним, 4 марта президент РФ подписал закон о наказании до 15 лет колонии за фейки о российской армии и и до 5 лет колонии за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск "для защиты интересов России".

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем онлайн — что происходит в Украине сегодня, 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.