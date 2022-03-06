"Укрзализныця" сегодня запустила дополнительные эвакуационные рейсы за границу. Расписание
В воскресенье, 6 марта, "Укрзализныця" будет эвакуировать украинцев за границу, в связи с чем запущены новые маршруты.
Об этом говорится на сайте компании.
Так, сегодня будут отправляться поезда по следующим направлениям:
- № 918/919 Запорожье – Хелм, отправление в 11:00;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль, отправление в 12:12;
- №952 Львов – Хрубешув, отправление в 13:20;
- № 7616/7617 Львов – Хелм, отправление в 14:00;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль, отправление в 15:40;
- №939/940 Харьков – Хелм, отправление в 17:00;
- №67/68 Киев – Варшава с группой вагонов Киев – Хелм, отправление в 19:13;
- № 7601/7602 Львов – Пшемысль, отправление в 19:55
В Украине идет 11-й день войны, которую начала Россия. Мы рассказываем о том, что происходит на фронте, в нашем онлайне.
"Страна" подробно рассказывала о том, что происходило в Украине 5 марта в обновляемом материале.
Ранее мы анализировали, что вчера происходило на фронте и почему сорвалась эвакуация из Мариуполя
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.
В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, почему в последнее время президент Владимир Зеленский жестко критикует НАТО.