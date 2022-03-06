"Укрзализныця" запустила дополнительные поезда. Фото: УЗ

В воскресенье, 6 марта, "Укрзализныця" будет эвакуировать украинцев за границу, в связи с чем запущены новые маршруты.

Об этом говорится на сайте компании.

Так, сегодня будут отправляться поезда по следующим направлениям:

  • № 918/919 Запорожье – Хелм, отправление в 11:00;
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль, отправление в 12:12;
  • №952 Львов – Хрубешув, отправление в 13:20;
  • № 7616/7617 Львов – Хелм, отправление в 14:00;
  • № 7611/7612 Львов – Пшемысль, отправление в 15:40;
  • №939/940 Харьков – Хелм, отправление в 17:00;
  • №67/68 Киев – Варшава с группой вагонов Киев – Хелм, отправление в 19:13;
  • № 7601/7602 Львов – Пшемысль, отправление в 19:55

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