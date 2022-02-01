Министерство образования и науки не будет признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА), на которых большинство голосов набрал экс-министр образования Сергей Квит.

В ведомстве считают, что выборы прошли с нарушениями, поэтому будет объявлять повторный конкурс.

Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на министра образования Сергея Шкарлета.

По мнению Шкарлета, МОН не может признать выборы, не соответствовавшие процедуре.

"Все эти нарушения изложены наблюдателем, который от МОН находился в заведении высшего образования и наблюдал за этими выборами. Там была привлечена полиция, мы запросили и записи с камер видеонаблюдения, где ясно было видно, что есть признаки того, что избирательный ящик покидал избирательный участок почти на час. Потом очень странно, когда кто-то нашел этот ящик или на соседней улице, или на строительной площадке. Ящик был разбит, тот они вернули или другой, много вопросов можно задать. Поэтому как министр, как бывший ректор, я точно не признаю эти выборы. Более того, будет указ о проведении повторных выборов. Пусть выбирает коллектив, но честно, прозрачно, без нарушения процедуры, без украденных урн, без залитых краской, без поврежденных урн, без субъективного мнения отдельных членов избирательной комиссии, что избирательный процесс действительно происходил в соответствии с методическими рекомендациями", - сказал Шкарлет. И добавил, что МОН подпишет контракт с законно избранным президентом Могилянки.

По словам министра, кроме наблюдателя от МОН о нарушениях на выборах сообщила одна из кандидатов на выборах – и.о. президента НаУКМА Александра Гуменная.

В то же время Шкарлет заявил, что МОН в ближайшее время рассмотрит пакет документов, которые по результатам выборов подал в ведомство Квит.

Министр также рассказал, что не встречался с Квитом и Гуменной, потому что не было соответствующих инициатив от кандидатов.

Относительно объявления нового конкурса на должность президента НаУКМА министр отметил, что в законе есть четко установленные сроки его проведения. Есть минимум два месяца на подачу документов, также выделено время на проведение агитации и проверку документов. После этого и будут проведены новые выборы.

Кроме того, Шкарлет заявил, что полиция не предоставила МОН информацию по поводу инцидента на выборах с урной.

Сейчас, по его словам, исполняющим обязанности президента НаУКМА назначен Денис Азаров - декан юридического факультета.

Министр добавил, что за время его пребывания в должности это уже пятые выборы руководителя вуза.

"Длительные выборы были и в КНУ, и в Запорожской политехнике. Лишь несколько вузов на всю страну не смогли выбрать себе руководителя. Возможно, это говорит о демократии, возможно о несоответствии кандидатов, которые заявлялись на должность ректоров, требованиям, которые выдвигали университетские общины. Киево-Могилянская академия - это лишь один из более сотни университетов, которые есть в государстве. Это единственный случай за всю историю Украины, когда выборы происходили именно так", – отметил Шкарлетт.

30 сентября МОН объявило конкурс на замещение должности президента НаУКМА. Приказом министерства от 9 ноября выборы в НаУКМА были назначены на 20 января 2022 года. На должность президента баллотировались кандидат экономических наук, доцент, и.о. декана факультета экономических наук Гуменная и Квит. По итогам голосования Гуменная набрала 201 голос (33,9%), Квит – 232 (39,1%).

27 января прошел второй тур выборов президента НаУКМА. В тот же день Квит сообщил, что с избирательного участка вуза неизвестные похитили один из ящиков для голосования. Впоследствии полиция Киева заявила, что ящик нашли невредимым на одной из улиц возле НаУКМА и возвратили избирательной комиссии. По этому факту полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве.

28 января на сайте НаУКМА было обнародованы результаты второго тура: Квит получил 235 голосов (52,80%); Гуменная – 191 голос (42,92%). При этом против всех было 18 голосов (4,04%).

1 февраля на сайте НаУКМА появилось открытое обращение сообщества Могилянки, в котором оргкомитет, ученый совет НаУКМА, конференция студентов и другие студенческие организации НаУКМА, наблюдательный совет университета, его партнеры засвидетельствовали единство в признании результатов выборов честными и прозрачными. В обращении сказано, что авторы обращения ожидают от МОН скорейшего завершения формальных процедур по подписанию контракта с Квитом.

В марте 2021 года "Страна" писала, что на выборах ректора Киевского университета им. Шевченко победил Владимир Бугров.

Также мы сообщали, что КНУ им. Шевченко спустя месяц после выборов не заключил контракт с новоизбранным ректором.