В понедельник, 11 октября, глава МВД Денис Монастырский подписал приказ об увольнении ректора Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслава Аброськина.

Генерал полиции третьего ранга отправлен в отставку с формулировкой "за систематическое невыполнение обязанностей", - говорится в приказе.

С подобной формулировкой Аброськин не согласился, но приказ о своем увольнении принял.

"Сегодня зачитал руководящему составу приказ министра о моем увольнении. Приказы нужно выполнять.

Как юрист, я не согласен с формулировкой причины увольнения, но... Последний раз сказал руководящему составу университета большое спасибо за наше двухлетнее сотрудничество, извинился, если кого обидел.

Также сказал, что если мы все вместе не станем меняться к лучшему, мы не будем развиваться, и страна будет стоять на месте. Мы воспитываем молодежь, будущее нашей страны", - написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Новым руководителем вуза, по данным одесского издания "Думской", должен стать экс-проректор Анатолий Никитин, который в 2019 году исполнял обязанности ректора. Сейчас Никитин занимает должность замдиректора департамента персонала МВД.

Также известно, что увольнению Аброськина предшествовала ревизия университета, назначенная на основании анонимного письма. При этом рассматривать такие обращения органам власти прямо запрещает закон "Об обращениях граждан".

Напомним, что в 2017-2019 годах Аброськин занимал пост первого заместителя главы Национальной полиции — начальника криминальной полиции Нациполиции.

Он заявлял "Стране", что будучи еще старшим лейтенантом милиции в Севастополе, лично принимал участие в задержании Семена Семенченко (тогда он носил имя Константин Гришин и работал официантом в баре) по подозрению в двойном убийстве в 1996 году.

Также Аброськин говорил о том, что после убийства вора в законе Лоту Гули (азербайджанец Надир Салифов) в Турции, Украину ждут разборки и передел сфер криминального влияния.