Главы Минцифры и вице-премьера Михаила Федорова, который курирует проект "Армия дронов", не было на презентации дронов и систем управления к ним, которую президент Украины Владимир Зеленский провел для канцлера ФРГ Олафа Шольца.

На это обратила внимание народный депутат Марьяна Безуглая, опубликовав соответствующий пост в своем телеграм-канале.

"А Михаила Федорова не было", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в политкругах прошли слухи, что у Федорова испортились отношения с Офисом президента, и там готовят его отставку.

Также источники "Страны" сообщали, что Михаил Федоров, которого хотели назначить вместо Рустема Умерова, не хочет на должность министра обороны. Кроме этого, у него есть сложности в отношениях с Генштабом.

Война в Украине идет 1013-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 2 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные заявили, что российские войска прорвались в населенный пункт Новый Комар к северу от Великой Новоселки. Официально ВСУ о продвижении россиян здесь не сообщали. Захват Нового Комара откроет дорогу для продвижения россиян далее на запад в направлении Днепропетровской и Запорожской областей, заходя в тыл украинским войскам на южном фронте.

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