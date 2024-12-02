Владимир Зеленский послал Россию на три буквы.

Это произошло во время его совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Киеве.

У президента Украины спросили, на какие уступки должна пойти РФ во время возможных мирных переговоров.

"На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы. Желательно, чтобы она поняла, что она делает – убивает нас, а мы защищаемся и боремся с врагом", - заявил Зеленский.

Затем он добавил, что планы Украины неизменны, и она хочет "быть сильнее, чтобы в 2025 году закончилась война".

Кроме того, он рассказал, что его переговоры с Шольцем продолжались почти два с половиной часа вместо запланированных 40 минут, а главными темами стали усиление фронта, будущая роль Евросоюза и приглашение Украины в НАТО.

"Я объяснил, насколько нам важно иметь серьезные гарантии безопасности, был довольно открыт с канцлером по НАТО и нашим гарантиям безопасности. Кому мы верим, а кому уже никогда не поверим. Пусть все детали останутся между нами, поэтому был такой долгий разговор", – сказал он.

Ранее мы писали о прибытии Шольца в Киев и его обещании объявить на встрече с Зеленским о помощи на 650 миллионов евро.

Перед этим верховный представитель ЕС Кая Каллас фактически выступила против завершения войны в Украине по линии фронта.