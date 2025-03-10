Глава Белого дома Дональд Трамп не возобновит поставки оружия Украине до ухода Владимира Зеленского с должности президента.

Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники.

"После скандальной встречи в Белом доме последние сомнения развеялись: президент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском не партнера, а препятствие. Говорят, что за закрытыми дверями Трамп хочет заставить Зеленского уйти с поста президента Украины! Как? Политическим давлением. Пока 47-летний политик находится у власти, у Киева не будет нового американского оружия", - сказано в заметке издания.

Напомним, ранее СМИ писали, что условием возобновления военной помощи Украине является ее демонстрация готовности к мирным переговорам и завершению войны. Например, The New York Times сообщала, что США остановили поставки оружия и предоставление разведданных Киеву с целью склонить Зеленского к переговорам.

По данным The Wall Street Journal, последствия прекращения поставок Украине американского оружия и разведданных будут "каскадно усиливаться и усугубляться" со временем.