Украина получила 90% вооружений, переданных администрацией бывшего президента США Джо Байдена в рамках предыдущих пакетов военной помощи.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

За последние несколько месяцев администрация экс-президента Байдена объявляла о четырёх пакетах помощи Украине на сумму $3 млрд, в которые вошли критически важные боеприпасы и противотанковые системы. 90% этой помощи Киев уже получил.

10% не отправленной помощи – это большей частью бронетехника, которую планировали доставить до августа 2025 года.

Также сообщается, что вооружения из США могут поступать в Украину по крайней мере в течение нескольких следующих лет, так как Киев подписал контракты на производство оружия с частными американскими компаниями, многие из контрактов уже оплачены, однако администрация Трампа может заблокировать эти поставки.

Напомним, что США остановили военную помощь Украине. Американские издания писали, что речь идет в том числе и об оружии, которое уже отправлено и находится в дороге. До Украины оно не дойдёт.

Между тем соратники Трампа заявляют, что запрет на поставки оружия в Украину может быть отменен, если украинский президент Владимир Зеленский начнёт мирные переговоры.