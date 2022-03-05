Американский Институт изучения войны опубликовал новую карты боевых действий в Украине. По его данным, российские военные сосредоточили значительную боевую мощь вокруг Мариуполя, чтобы окружить и в конечном итоге захватить или уничтожить его.

Об этом сказано в сообщении института в Facebook.

"Цель этих усилий не совсем ясна. Захват или разрушение Мариуполя вряд ли повлияет материально на исход войны, решающие действия которой находятся более чем в 600 километрах к северо-западу от Киева. Российские силы также возобновили сухопутное наступление на запад от Крыма в сторону Одессы, сосредоточив внимание на продвижении от Херсона до Николаева, захватили Запорожскую АЭС к северу от Крыма. Продолжающееся стремление одной и той же группировкой сил в Крыму по трем различающимся осям препятствует способности российских военных оказывать решающее воздействие на любую из них", - говорится в сообщении.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.