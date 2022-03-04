В четверг, 3 марта, российские военные продолжили безуспешные попытки окружить Киев и захватить Харьков. Они продолжали атаковать по частям, задействуя по несколько батальонных тактических групп за раз, а не концентрируя подавляющие силы для достижения решающего эффекта.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

"Российские командиры, похоже, предпочитают открывать новые направления наступления для операций размером с полк, но не смогли добиться значимого взаимодействия между усилиями на разных направлениях для достижения одних и тех же целей", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что на юге Украины наступление российских войск происходит по трем расходящимся направлениям, они не концентрируются на одном и не пытаются поддерживать друг друга.

"Эти неудачи в базовом оперативном искусстве — которые долгое время были сильной стороной советских военных и активно изучались в российских военных академиях — остаются необъяснимыми, как и неспособность российских военных завоевать превосходство в воздухе или, по крайней мере, посадить на землю украинские ВВС. Российские вооруженные силы по-прежнему плохо справляются со своей задачей, хотя они все еще могут измотать и победить украинские вооруженные силы одной лишь своей численностью и жестокостью", - сообщали в институте.

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".