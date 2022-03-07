В понедельник, 7 марта, начался третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Они должны были стартовать в 16:00 по киевскому времени, но была задержка из-за сложной логистики украинской делегации.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

За несколько минут до начала переговоров советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что скоро делегация Украины "начнет разговаривать с представителями страны, которая всерьез считает, что масштабное насилие над мирным населением – это аргумент".

Ранее в России анонсировали начало переговоров с Украиной на 14:00 понедельника.

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.