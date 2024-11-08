Стало известно, на что делают ставку украинские власти в случае, если Дональд Трамп предложит вариант завершения войны по линии фронта, против чего выступает Владимир Зеленский. Власти Украины рассчитывают на то, что Владимир Путин откажется от этого предложения.

Об этом сказано в статье портала Axios.

"Собеседники, знакомые с оценками украинского правительства, сообщили: Киев ожидает, что если мирные переговоры все же состоятся, то они согласятся принять в них участие. Но Путин либо отвергнет переговоры, либо предпримет шаги, которые обрекут их на провал, считают в Киеве", - пишет издание.

Мы уже писали, что если Путин отвергнет предложение Трампа об остановке войны по линии фронта, то это вызовет целую цепочку событий. Трамп может начать наращивать помощь Киеву, чтобы поднять ставки. Кроме того, отказ Путина может значительно усложнить отношения РФ со странами глобального Юга, которые тоже призывают остановить войну по линии фронта. Неоднозначную реакцию это может вызвать и внутри российского общества, особенно если из-за продолжения войны встанет вопрос о новой волне мобилизации в РФ. При этом согласно соцопросам большинство россиян поддерживают вариант скорейшей остановки войны по линии фронта.

С учетом таких последствий вполне логично предположить, что украинские власти хотят, чтобы Путин отказался от предложения Трампа (если оно поступит, что пока не гарантировано) остановить войну по линии фронта.

Но именно поэтому далеко не очевидно, что Путин откажется. Другой вопрос, что при этом он может попытаться добиться определенных дополнительных условий. Но это уже будет вопросом переговоров, в ходе которых можно прийти к компромиссу, если принципиальное решение завершить войну будет принято.

Хотя, конечно, одним из основных факторов, который повлияет и на условия окончания войны, и на позицию сторон по этому поводу, будет ситуация на фронте и ее динамика: сможет ли РФ развить успех в своем нынешнем наступлении и сможет ли Украина стабилизировать фронт.

В той же статье Axios говорилось о том, как прошел разговор Зеленского с Трампом, при котором присутствовал Илон Маск.

Какая складывается диспозиция после победы Трампа на выборах относительно войны в Украине, мы подробно анализировали в отдельном материале.