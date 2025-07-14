Курс биткоина установил новый исторический рекорд, превысив 123 тысячи долларов. Цена монеты 14 июля достигала 123 091 долларов.

Об этом свидетельствуют данные сайта CoinMarketCap.

За сутки биткоин подорожал на 4,2%, а за последнюю неделю — на 13%.

Эксперты прогнозируют, что в краткосрочной перспективе возможен рост биткоина до 125–130 тысяч долларов, однако после сильного скачка цены вверх не исключено и дальнейшее умеренное подорожание, особенно в случае фиксации прибыли крупными участниками рынка.

Одной из главных причин роста биткоина называют устойчивый спрос со стороны инвесторов, в первую очередь через спотовые биржевые фонды (ETF).

С апреля чистый приток капитала в биткоин-ETF составил 16,1 миллиарда долларов, из них за первые две недели июля — 3,39 миллиарда долларов. Поступающие средства обязывают операторов ETF покупать определенное соответствующее количество биткоинов, тем самым создавая дополнительный спрос и поддерживая рост цены.

Ранее мы писали, что из-за развязанной Белым домом торговой войны и введения пошлин по всей планете стали валиться биржевые индексы, дешеветь нефть и криптовалюты.

Между тем в Украине хотят обложить налогами криптовалюту. О том, как это будет происходить, мы писали в отдельном материале.