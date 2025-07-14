Биткоин обновил исторический ценовой максимум и перевалил за 123 тысячи долларов
Курс биткоина установил новый исторический рекорд, превысив 123 тысячи долларов. Цена монеты 14 июля достигала 123 091 долларов.
Об этом свидетельствуют данные сайта CoinMarketCap.
За сутки биткоин подорожал на 4,2%, а за последнюю неделю — на 13%.
Эксперты прогнозируют, что в краткосрочной перспективе возможен рост биткоина до 125–130 тысяч долларов, однако после сильного скачка цены вверх не исключено и дальнейшее умеренное подорожание, особенно в случае фиксации прибыли крупными участниками рынка.
Одной из главных причин роста биткоина называют устойчивый спрос со стороны инвесторов, в первую очередь через спотовые биржевые фонды (ETF).
С апреля чистый приток капитала в биткоин-ETF составил 16,1 миллиарда долларов, из них за первые две недели июля — 3,39 миллиарда долларов. Поступающие средства обязывают операторов ETF покупать определенное соответствующее количество биткоинов, тем самым создавая дополнительный спрос и поддерживая рост цены.
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