Цифровая криптовалюта биткоин подешевела, что привело к обвалу всего рынка криптовалют на 2 триллиона долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Накануне 6 февраля цена биткоина в ходе торгов снизилась на 5% и достигла отметки $60 008,52. Однако сегодня биткоин отскочил от этого показателя, ставшего минимальным за 16 месяцев. Крупнейшая в мире криптовалюта выросла на 3,3%, до $65 198,20, отыграв потери.

В результате скачков рынок потерял примерно $1 млрд в биткоине. В целом с момента достижения пика в $4,379 трлн в начале октября мировой рынок криптовалют потерял $2 трлн стоимости, причём только за последний месяц около $800 млрд.

Вторая по величине рыночной капитализации криптовалюта эфир (эфириум) поздно вечером в четверг подешевела более чем на 13% - до $1 854. За эту неделю эфир снизился на 19%, а его потери с начала года составили почти 38%.

На настроения на крипторынке повлияла последняя волна распродаж на рынках металлов и акций. Так, золото и серебро стали более волатильными (термин описывает высокий уровень изменчивости, неустойчивости и частого колебания цены) из-за покупок с использованием кредитного плеча и спекулятивных потоков. Серебро, в частности, падало на 18%, достигнув минимума в $72,21.

"Мы считаем, что это более широкое снижение в основном обусловлено масштабным выводом средств из институциональных ETF (биржевых фондов). С момента спада в октябре 2025 года из этих фондов ежемесячно выводятся миллиарды долларов", - говорится в записке аналитиков Deutsche Bank для клиентов.

В ноябре стоимость биткоина рухнула ниже $100 000 впервые с 23 июня 2025 года.