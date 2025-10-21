Россия разрешит расчеты в криптовалюте во внешней торговле.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Видим большое направление работы с крипторасчетами и криптовалютами. Оплата за импорт, оплата и вывод валюты из страны осуществляется с использованием крипторынка, крипторасчетов. Поэтому мы договорились с Центральным банком о необходимости упорядочения, легализации этого рынка с усилением контрольных функций со стороны Центрального банка", - сказал Силуанов.

Ранее сообщалось, что Индия начала платить китайскими юанями за российскую нефть. В 2023 году индийские государственные НПЗ уже проводили некоторые платежи в юанях, но прекратили это делать из-за недовольства правительства в период обострения отношений с Пекином.

Если разрешение на оплату криптовалютой во внешней торговли будет выдано, то за нефть и газ с Россией могут начать платить еще и криптой. А сама РФ сможет, например, оплачивать покупку товаров в обход санкций.

