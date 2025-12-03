Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что нужно готовиться к несправедливым для Украины условиям мира.

Об этом Стубб сказал в интервью на канале MTV.

"Реальность такова, что мы, финны, должны быть готовы к моменту, когда мир наступит, и все условия справедливого мира, о которых мы много говорили последние четыре года, вероятно, не будут выполнены", – заявил президент Финляндии.

Стубб добавил, что скептически относится к тому, что Россия примет мирный план, согласованный Украиной и США.

Напомним, что президент Финляндии нередко играет в гольф с главой Белого дома Дональдом Трампом и ведет с ним частые телефонные разговоры.

Ранее Стубб говорил, что для установления мира в Украине Дональд Трамп и европейские лидеры должны максимально увеличить давление на Россию и главу РФ Владимира Путина, чтобы повлиять на его стратегическое мышление.

Накануне зять Трампа Джаред Кушнер и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф пять часов обсуждали с Путиным мирный план Трампа по Украине.

