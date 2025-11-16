Президент Финляндии Александр Стубб считает, что до весны мирные переговоры по Украине маловероятны.



Об этом финский лидер заявил в интервью Associated Press.



"Я не очень оптимистичен в отношении достижения перемирия или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году", – сказал Стубб.

По его мнению, для установления мира в Украине президент США Дональд Трамп и европейские лидеры должны максимально увеличить давление на Россию и президента Владимира Путина, чтобы повлиять на его стратегическое мышление.

"Путин в основном хочет отрицать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и эти цели не изменились с начала войны почти четыре года назад", – подчеркнул президент.

Он предложил использовать такие инструменты, как сотни миллиардов долларов замороженных российских активов в Европе для финансирования Украины, а также усилить военное давление на Москву.

Стубб отметил, что на пути к перемирию в российско-украинской войне существуют три ключевых вопроса: гарантии безопасности для Украины, послевоенное восстановление ее экономики и достижение понимания по территориальным претензиям.

Политик добавил, что президент Украины Владимир Зеленский должен "быстро разобраться с обвинениями во взятках и хищениях". По его мнению, этот скандал играет на руку России, и призвал европейских лидеров рассмотреть возможность увеличения финансовой и военной поддержки Киева.

Ранее заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица сообщил, что мирные переговоры между Россией и Украиной приостановлены как минимум до конца года из-за отсутствия результатов.

Между тем глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что переговоры по Украине неизбежны и уже есть условия для их проведения, предложив Турцию в качестве площадки для встречи делегаций.