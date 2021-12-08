Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков на слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд, о том что "Путин хочет воссоздать СССР", заявил, что это невозможно в современных реалиях.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова Дмитрия Пескова.

Ранее Виктория Нуланд заявила об опасениях Соединенных Штатов Америки о том, что Россия может стремиться к воссозданию СССР.

Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли такие планы у президента и насколько интеграция, которая сейчас происходит в рамках СНГ, может напоминать воссоздание СССР, пресс-секретарь президента РФ заявил:

"Вообще, госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства, и я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно".

Ранее Нуланд во время слушаний в Сенате заявила: "Есть опасения считать, что он как проект своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а потом кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным, или он решит пойти дальше?" — отметила она и добавила, что Кремль рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния, однако "Путин недооценивает европейских союзников", готовых противостоять агрессии Кремля", - сказала замгоссекретаря.

"Страна" также писала о том, что Виктория Нуланд дала показания об отношениях между США и Россией в Сенате США. Она заявила, что РФ готова двинуть против Украины "почти все наземные войска к западу от Урала".

В свою очередь Россия не раз опровергала заявления стран Запада о подготовке нападения на Украину. Так, 4 декабря Мария Захарова сказала, что Штаты проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. И обвинила их в наглой лжи.