У Украины может быть шанс повторить путь Финляндии после войн с СССР в 40-х годах прошлого века, когда страна потеряла часть свой территории, стала нейтральным государством и не проводила антисоветскую политику, но при этом сохранила независимость и превратилась в успешное европейское государство.

Об этом пишет британский журнал The Economist.

Издание напоминает заявление президента Финляндии Александра Стубба на недавней встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, что "мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году, чтобы положить конец агрессивной войне России, найти и добиться прочного и справедливого мира".

Финляндия в 1944 году по итогам войны с СССР признала потерю 10% своей территории, её армия была ограничена, как и возможности вступить в НАТО. Она стала нейтральной страной, была вынуждена предоставить Советскому Союзу в аренду военно-морскую базу на Порккала, полуострове в Финском заливе всего в 30 км от столицы. Кроме того, поскольку она воевала во Вторую мировую войну в союзе с Гитлером, она выплачивала репарации Советскому Союзу.

Однако Стубб говорит, что хотя это решение многие считают поражением, "мы всё ещё чувствуем себя победителями, потому что мы сохранили свою независимость".

"Не имея никаких гарантий безопасности ни от Запада, ни от кого-либо ещё, Финляндия воспользовалась этой независимостью не путём антироссийской политики (что почти наверняка привело бы к новому вторжению), а путём создания одной из самых успешных стран в Европе. В политике и СМИ Финляндия тщательно избегала всего, что могло бы разозлить Москву. Для большинства сторонних наблюдателей то, что стало известно как "финляндизация", было подобострастной формой умиротворения. Для г-на Стубба и большинства его соотечественников "это было воплощением реальной политики в то время, когда у нас не было выбора". Это позволило Финляндии придерживаться своих основных ценностей: всеобщего образования, социального обеспечения и верховенства закона", - говорится в статье.

Издание считает, что у Украины есть еще больше шансов повторить этот путь, чем у Финляндии, так как она будет опираться на широкую помощь Европы.

"Украина, по словам Стубба, может либо жить прошлым и сетовать на несправедливость внешнего мира, либо "собрать осколки, восстановиться и поверить в своё будущее", искореняя коррупцию, укрепляя свободу и социальную справедливость и побеждая цинизм", - пишет издание.

Подробнее о параллелях между советско-финской войной и вторжением РФ в Украину мы писали в отдельном материале.

Также мы разбирались, насколько реален для Украины грузинско-финский сценарий после завершения войны.