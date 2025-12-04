Испания, Ирландия, Словения и Нидерланды будут бойкотировать "Евровидение-2026" из-за участия Израиля
Испания, Ирландия, Словения и Нидерланды намерены бойкотировать следующий исполнителей "Евровидение-2026" разрешение на участие в нём Израиля.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Ранее эти страны призывали исключить Израиль из конкурса в виду гуманитарных последствий войны в Газе и подозрений в манипуляциях с системой голосования.
Представители четырёх государств предлагали Европейскому вещательному союзу (EBU) провести тайное голосование по этому вопросу, однако вместо этого в четверг на ассамблее EBU в Женеве были приняты новые правила, касающиеся голосования.
Президент Израиля Ицхак Герцог назвал решение EBU "ценным жестом солидарности, братства и сотрудничества, символизирующим победу над теми, кто стремится заставить Израиль замолчать".
В нидерландской телекомпании Avrotros заявили, что участие их страны в конкурсе "при нынешних обстоятельствах несовместимо с общественными ценностями, которые для нас важны".
Испанская телекомпания RTVE сообщила, что также не будет транслировать финал и полуфиналы "Евровидения-2026".
Ожидается, что к бойкоту конкурса, который пройдёт следующей весной в Австрии, может также присоединиться Исландия.
Ранее израильскую участницу "Евровидения" бойкотировали в Европе на фоне палестино-израильского военного конфликта.
Напомним, Эден Голан внесли на "Миротворец" за выступления в оккупированном РФ Крыму.