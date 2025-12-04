Испания, Ирландия, Словения и Нидерланды намерены бойкотировать следующий исполнителей "Евровидение-2026" разрешение на участие в нём Израиля.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Ранее эти страны призывали исключить Израиль из конкурса в виду гуманитарных последствий войны в Газе и подозрений в манипуляциях с системой голосования.

Представители четырёх государств предлагали Европейскому вещательному союзу (EBU) провести тайное голосование по этому вопросу, однако вместо этого в четверг на ассамблее EBU в Женеве были приняты новые правила, касающиеся голосования.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал решение EBU "ценным жестом солидарности, братства и сотрудничества, символизирующим победу над теми, кто стремится заставить Израиль замолчать".

В нидерландской телекомпании Avrotros заявили, что участие их страны в конкурсе "при нынешних обстоятельствах несовместимо с общественными ценностями, которые для нас важны".

Испанская телекомпания RTVE сообщила, что также не будет транслировать финал и полуфиналы "Евровидения-2026".

Ожидается, что к бойкоту конкурса, который пройдёт следующей весной в Австрии, может также присоединиться Исландия.

Ранее израильскую участницу "Евровидения" бойкотировали в Европе на фоне палестино-израильского военного конфликта.

Напомним, Эден Голан внесли на "Миротворец" за выступления в оккупированном РФ Крыму.